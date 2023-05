Albuquerque estuda aplicação de taxa turística na Madeira na próxima legislatura

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a uma empresa, no Funchal, Miguel Albuquerque referiu que a aplicação da taxa turística não faz parte do atual programa de governação, uma vez que entendeu na altura que a Madeira precisava "de fazer a retoma do turismo".

"Neste momento, nós temos um quadrado de crescimento em 2023 superior a nove milhões e 600 mil dormidas e isso será discutido, e está a ser discutido, no quadro do programa que irei apresentar às eleições", afirmou.

"Eu estou disponível, [...] essa questão está a ser discutida e, se assumir esse compromisso, fará parte do quadro do programa de Governo. Em que moldes é que isso será apresentado é outra questão", acrescentou.

O presidente do executivo insular e líder do PSD/Madeira ressalvou, no entanto, que tem uma posição "mais favorável ao pagamento na prestação de serviços, como está a acontecer no miradouro do Cabo Girão ou na Ponta de São Lourenço".

"É uma questão que eu estou disposto a ponderar e a discutir, agora é preciso ter a noção de que qualquer taxa é um imposto e a minha política tem sido ao contrário, tem sido reduzir os impostos, retirar taxas e desenvolver o dinheiro à sociedade", reforçou.

As eleições legislativas regionais deste ano ainda não foram agendadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas têm de ocorrer em setembro ou outubro.