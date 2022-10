Alcançado acordo na concertação social que será apresentado por Costa no domingo

O acordo alcançado este sábado será apresentado por António Costa no domingo, às 15h00, no Palácio Foz, em Lisboa, num evento que vai juntar o primeiro ministro, os parceiros sociais subscritores e também outros elementos do governo.

António Costa já tinha mostrado vontade de fechar o acordo de rendimentos antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado, marcado para a próxima segunda-feira.



A proposta apresentada na semana passada pelo Governo foi trabalhada ao longo dos últimos dias, de forma a acomodar as pretensões dos parceiros sociais.



A valorização salarial, o aumento do salário mínimo nacional, a subida do subsídio de refeição e alterações às indemnizações por despedimento são algumas das medidas que estão asseguradas.