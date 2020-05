Aldeia do concelho de Arganil testa sistema de proteção com água

"Esta estrutura consiste num conjunto de canhões aspersores de água que humidificam a vegetação, numa parte da periferia da aldeia, de forma a reduzir as condições de propagação de um eventual incêndio", refere, em comunicado, esta autarquia do distrito de Coimbra, presidida por Luís Paulo Costa.

Trata-se de um projeto-piloto, que tira partido da rede de abastecimento de água, reforçando a proteção da povoação e moradores, na freguesia de Celavisa, "com um menor envolvimento de pessoas, devido ao automatismo" do sistema, desenvolvido no âmbito do projeto FireProtect: Sistemas de Proteção de Pessoas e Elementos Críticos Expostos a Incêndios Florestais.

Coordenado pela Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI), da Universidade de Coimbra, liderada por Domingos Xavier Viegas, o projeto avança em parceria com o Instituto de Sistemas e Robótica da mesma instituição do ensino superior.

A decisão de implantar o sistema naquela aldeia "foi articulada diretamente" entre a ADAI, a Junta de Freguesia de Celavisa e a Câmara de Arganil, "tendo em conta as características do território, bem como os critérios que se pretendem ver estudados e demonstrados, considerando a potencial utilização posterior em outras aldeias ou comunidades do concelho e do país", segundo a mesma nota.

O FireProtec é cofinanciado pelo Programa Operacional Centro 2020, com verbas do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER).