Aldeia no concelho da Covilhã é palco de festival de música folk

Para o evento, de entrada gratuita, estão previstos sete concertos, distribuídos entre as ruas daquela localidade do distrito de Castelo Branco, o palco principal e um secundário.

No palco principal atuam, a partir das 21:30, Flávio Torres, Manta D´Ourelos e Till Sunday Pirate, enquanto os Talisman apresentam, às 20:00, no outro palco, o álbum "Once upon a time".

Do cartaz fazem ainda parte os Serrabecos, Picadinhos da Concertina e Ermelinda Linda.

A organização, um grupo de jovens da aldeia, a maioria elementos da Associação Folclórica Coutadense, pretende "valorizar e dinamizar a aldeia da Coutada", além de "misturar culturas, abrir as portas da aldeia ao resto da comunidade" e "valorizar o estilo de música alternativa folk, com o foco na gaita de fole, percussões do mundo e músicas originais", salientou Luís Silva, em declarações à agência Lusa.

"Este festival tem como foco a música alternativa folk na gaita de fole, desvinculando-se da música tradicional folclore e dos ranchos. Neste sentido, é um evento único, pois nunca houve um evento igual na região", acentuou Luís Silva, da organização.

As portas abrem às 12:00 e os responsáveis manifestaram o desejo de que os participantes tenham "uma experiência completamente diferente de outros festivais" dentro de um conceito focado em "ouvir música folk alternativa, comer comida tradicional e ter contacto com outras culturas pelas ruas da Coutada, onde se pode conviver e divertir".

O palco principal está instalado na Rua do Terreiro e o palco secundário na Rua da Amoreira.