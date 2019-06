Aldeia que criou zona de proteção diz que projeto está em risco

Lusa15 Jun, 2019, 09:32 | Economia

A aldeia de xisto, que criou uma zona de proteção em que arrancou mais de 50 mil eucaliptos na área de 100 metros à volta da povoação, enviou uma carta aberta ao Governo, Presidente da República e outras entidades públicas locais, regionais e nacionais a alertar para o "perigo real de colapso deste projeto que tantos elogios e expectativas criou", refere o documento a que a agência Lusa teve acesso.

A iniciativa, que ganhou forma após o grande fogo de 17 de junho de 2017 e que afetou aquela aldeia, está agora em risco, com o presidente da associação de moradores da Ferraria de São João, Pedro Pedrosa, a apelar, na carta aberta, a novos instrumentos financeiros e legais que permitam manter e dar continuidade ao projeto.

No documento, Pedro Pedrosa diz que se depara com "uma situação limite", em que tem de recorrer a fundos pessoais para garantir a viabilidade da zona de proteção, ao mesmo tempo que sofre "ameaças físicas por parte dos poucos proprietários que não houve capacidade de convencer a aceitar a forma de gestão do projeto".

Em declarações à agência Lusa, o responsável do projeto salienta que se chegou a "um impasse", sendo necessárias "ajudas externas" para o projeto continuar.

Para isso, Pedro Pedrosa defende a criação de um instrumento de ordenamento que não existe para gerir as zonas de proteção de aldeias de forma ágil e eficiente e que possa depois ser replicada noutras aldeias.

"Tem de se criar um enquadramento para que 70 e tal proprietários com 200 e tal parcelas possam fazer uma gestão. Sem estar enquadrada, é um foco de problemas", vincou.

Para além disso, seria necessário também um instrumento financeiro para compensar a remoção de eucaliptos, o que poderia ajudar a convencer os proprietários mais resistentes à mudança, defendeu.

Pedro Pedrosa esperava que, face ao interesse e elogios que recebeu ao longo destes dois anos, fosse possível a Ferraria de São João ser um laboratório ou um projeto-piloto replicável depois nas outras aldeias.

Das várias entidades a que enviou a carta, apenas a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais reagiu ao documento, referiu.