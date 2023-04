Alemanha evita recessão com economia a estagnar no 1.º trimestre

Segundo os dados provisórios divulgados pela agência federal de estatística alemã (Destatis), no último trimestre de 2022, a economia alemã tinha registado uma contração de 0,5%, de acordo com estes dados.

"O consumo privado e a despesa pública diminuíram no início de 2023", refere a Destatis em comunicado, que destaca, por outro lado, um "impulso positivo" dos investimentos e das exportações.

Em termos homólogos, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros três meses do ano foi de 0,2%, de acordo com as estimativas da Destatis.

Os números oficiais contrastam com algumas previsões anteriores de analistas e dos meios de comunicação social, que supunham um ligeiro crescimento para o primeiro trimestre, de cerca de 0,2%, na sequência da contração dos últimos três meses do ano anterior e do perigo de que, se fosse acrescentado mais um valor negativo, se desencadeasse uma recessão técnica.

Estas estimativas vêm na sequência das previsões positivas divulgadas esta semana pelo Governo alemão, que corrigiu em alta os seus cálculos anteriores, prevendo agora uma expansão do PIB em 2023 de 0,4%, que aumentará para 1,6% em 2024.

O próprio ministro das Finanças, Robert Habeck, foi, no entanto, cauteloso ao apresentar esta correção em alta - nos seus cálculos anteriores - tinha falado de uma contração de 0,4% para 2023 - e avisou que a economia continuava a enfrentar "um ambiente difícil".