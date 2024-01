Foto: Michele Tanntussi - Reuters

Os países que vão a eleições este ano correm riscos mais elevados de derrapagem orçamental. O aviso partiu da diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. Em 2024, metade da população do mundo vai às urnas. É o caso dos eleitores portugueses, que têm pela frente vários atos eleitorais.