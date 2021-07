Algarve ainda não sente alívio das restrições britânicas

O alívio das restrições britânicas gerou grandes expectativas no turismo algarvio. Ao longo do dia chegaram vários voos provenientes do Reino Unido, mas foram poucos os britânicos que aterraram no Algarve. Os hoteleiros dizem que o levantamento da quarentena imposta a viajantes provenientes de Portugal ainda não se nota no sul do país.