Algarve. Burlão aluga casa de férias que não lhe pertence

Há um burlão a atuar nas redes sociais. Aluga uma casa no Algarve que, afinal, não lhe pertence. Só no último mês enganou 20 pessoas que, no total, perderam milhares de euros. As vítimas ficam sem dinheiro e sem local para passar férias. O perfil do alegado burlão ainda está ativo nas redes sociais.