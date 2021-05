Algarve. Há hotéis já cheios para o período de pausa letiva no Reino Unido

Entre 25 de maio e 6 de junho há uma pausa letiva no Reino Unido e o aumento da procura nesse período leva a que haja mesmo hotéis no Algarve que estão cheios para esse período. Todas as unidades hoteleiras têm vindo a registar um aumento muito significativo da procura, revela João Fernandes, da Região de Turismo do Algarve.