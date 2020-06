Algarve junta-se às vozes que criticam estratégia centralizada da TAP

O apelo do presidente da TAP é feito no mesmo dia em que mais uma voz se ergue contra a concentração da TAP em Lisboa e contra a injeção de 1200 milhões de euros na companhia aérea. O Algarve apoia a providência cautelar já apresentada pela Associação Comercial do Porto para travar o apoio do Estado.