Algarve não entende decisão do Reino Unido sobre destinos seguros

Quer isto dizer que todos os viajantes que saiam do território continental para o Reino Unido, turistas estrangeiros incluídos, vão ter que fazer quarentena antes de poderem regressar à vida normal.



A confirmar-se, esta decisão pode significar um grande e grave impacto no turismo nacional, uma vez que quem fizer férias em Portugal será obrigado a permanecer isolado em casa, durante duas semanas, após o regresso.



O presidente da comunidade intermunicipal do Algarve diz que não entende a decisão, por ser mais seguro viver no Algarve do que no Reino Unido.