Algarve Trade Experience em Faro com enfoque na preservação de pradarias marinhas

O passeio ribeirinho de Faro e o Teatro das Figuras, junto à Ria Formosa, vão ser os palcos da iniciativa, que cumpre este ano a sua 9.ª edição, contando com mais de 6.000 inscritos entre visitantes e profissionais, disse à Lusa Rita Soares, da organização.

"Por detrás do teatro está uma zona com vista para a Ria Formosa, lindíssima, onde estão umas pradarias marinhas que são âmbito de projetos de investigação da Universidade do Algarve", referiu, frisando que entre as iniciativas previstas está a prova de um gin feito a partir de algas, em parceria com o Centro de Ciências do Mar da universidade algarvia.

O evento vai estar localizado "mesmo em frente às pradarias marinhas" e a organização pretende, desta forma, mostrar aos visitantes este ecossistema e a importância que tem para "o turismo do Algarve, a qualidade das praias ou o peixe", sublinhou.

A mesma fonte frisou que, entre as 18:00 e as 21:00, o evento poderá ser visitado pelo público em geral, com o valor da entrada (25 euros) a reverter para os projetos de conservação marinha daquele centro de investigação da Universidade do Algarve.

Entre os participantes estão 500 marcas nacionais e internacionais do setor das bebidas que a organização procura incentivar, "através do tema, da localização e de toda a criatividade", a aportarem "também novidades para o setor e tendências", notou.

"Queremos que as novidades internacionais e nacionais venham antes da época do turismo e possam ser também ser motor para o desenvolvimento do turismo e para que todos estes clientes -- o evento é 90% dedicado ao `trade` -- possam aprender com estas marcas, com estas novas tendência e com as formas de servir", justificou.

Restaurantes, bares ou hotéis podem depois "personalizar a oferta" nos seus serviços e na área cultural, setor que estará também presente no evento com teatro, circo e artes performativas, com artistas portugueses, acrescentou a responsável da Garrafeira Soares, que promove o evento.

"Vamos ter muitas companhias, todas elas do Algarve, com muita dinâmica, ligadas ao circo de rua e às artes performativas", assinalou, argumentando que a hotelaria pode desta forma conhecer a oferta cultural disponível e, "nessa vertente, ser também ela inovadora e diferenciadora".

A 9.ª edição do Algarve Trade Experience realiza-se na segunda e na terça-feira, das 14:00 às 21:00, com o público em geral a poder aceder ao evento, mediante o pagamento de entrada, a partir das 18:00.