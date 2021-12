Aliança europeia liderada por português define critérios de qualidade no ensino superior

A aliança, denominada EASPA, na sigla em inglês, fundada em Dusseldorf (Alemanha) em 2011, reúne atualmente oito associações europeias -- em áreas como a Engenharia, Química, Ciência e Tecnologia Alimentar, Negócios, Biologia ou Música, entre outras - que avaliam os programas de estudo das instituições de ensino, tendo surgido de uma necessidade identificada na definição de critérios de qualidade a nível europeu e internacional.

Em declarações à agência Lusa, o professor na área da tecnologia alimentar explicou que, embora cada país possua a sua agência nacional para acreditação de cursos superiores -- Portugal tem a A3ES, uma fundação instituída pelo Estado -- sem os quais estes não podem funcionar, a nível europeu "foram desenvolvidos critérios específicos para certas áreas, que não são adotados pelas agências nacionais".

"E, muitas vezes, as instituições, quando querem o reconhecimento de qualidade na área especifica, para além daquele a que são obrigados a nível nacional, vão à nossa associação", disse Rui Costa.

"Por exemplo, a Ordem dos Engenheiros pode avaliar cursos de engenharia, está ligada a uma associação de Engenharia que está na EASPA. A nossa missão é definir critérios de qualidade para cada uma das áreas dos nossos associados", declarou o docente da escola superior do Politécnico de Coimbra.

Segundo Rui Costa, a nível nacional "quem define alguns critérios específicos do curso são os avaliadores que são convidados para aquele curso".

"Ora, muitas vezes, os avaliadores não têm um conhecimento dessa área a nível internacional e o que defendemos é que os sistemas nacionais integrem os nossos critérios".

Uma situação que, de acordo com Rui Costa, já sucede na Holanda e em Espanha, em que são utilizados critérios de qualidade a nível internacional "como guia para as universidades nacionais".

A necessidade de garantir critérios de qualidade ao nível internacional aplicados à educação esteve na base da criação da EASPA.

"Eu como docente quero saber o que se faz na Lituânia ou na Alemanha, como é que eu me comparo com eles. Até porque no trabalho de investigação que desenvolvemos é isso que fazemos permanentemente. Testamos sempre os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de trabalho e qualidade de investigação numa rede internacional. Se o fazemos na investigação, também o queremos fazer na educação", argumentou o professor da Agrária.

Por outro lado, os associados da EASPA trabalham também fora do espaço da União Europeia: "É mais fácil uma instituição asiática, por exemplo, poder estabelecer acordos com uma Universidade europeia, se tiver o reconhecimento de uma entidade europeia ao nível da qualidade", enfatizou.