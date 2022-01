Alinhamento de África com a China na ONU acompanhou relação económica

O relatório daquela unidade de investigação com base em Filadélfia, nos Estados Unidos, apura que, entre 2001 e 2018, houve um aumento de 80% no alinhamento dos países africanos com a China, na votação em diferentes questões na ONU.

Esta tendência tornou-se mais óbvia à medida que a pressão exercida pelos países ocidentais sobre o país asiático aumentou, incluindo em questões sobre abusos dos direitos humanos de minorias étnicas de origem muçulmana na região de Xinjiang, extremo noroeste da China, ou a soberania do Mar do Sul da China.

Nestas questões, Pequim contou com o apoio em massa dos países africanos, incluindo vários países maioritariamente muçulmanos.

"Em essência, o investimento da China em África garante um maior consenso global em torno dos interesses chineses", refere a unidade de investigação.

"Como os países africanos são mais dependentes do relacionamento económico, a sua disposição de atender aos desejos da China, especialmente no que diz respeito às questões internacionais, é fortalecida devido à sua incapacidade de existir sem relações económicas externas", acrescenta.

Entre 2001 e 2018, a China emprestou aproximadamente 126 mil milhões de dólares (111 mil milhões de euros) aos países africanos. No mesmo período, o investimento direto estrangeiro do país asiático no continente ascendeu a 41 mil milhões de dólares (36 mil milhões de euros).

A unidade de investigação norte-americana destaca o peso de Angola nos empréstimos chineses ao continente.

"Só Angola representou cerca de um terço dos empréstimos chineses a África, entre 2000 e 2019. Esses empréstimos são pagos com petróleo", lê-se no relatório.

Pouco menos de metade (19 mil milhões de dólares ou quase 17 mil milhões de euros) foi concedida, só em 2016, à Sonangol, a empresa petrolífera estatal angolana, de acordo com o Foreign Policy Research Institute.

A análise aponta também para uma queda no alinhamento entre os países africanos e os Estados Unidos durante o mesmo período, mas defende que esse declínio ocorreu já a partir de uma base de comparação "muito baixa".

"Ao longo do período de observação de 18 anos, o alinhamento entre os EUA e os países africanos caiu cerca de 8%", lê-se no relatório.

O documento refere que a relação China-África passou a ter mais atenção entre a classe política norte-americana, mas aponta para uma falta de estratégia que não seja a de combater a influência chinesa, ao invés de procurar um maior envolvimento com o continente.