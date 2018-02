Allianz óbtém lucro, mas destaca aumento de reclamações por catástrofes naturais

Lusa16 Fev, 2018, 10:00 | Economia

No relatório apresentado hoje na Alemanha, a Allianz acrescenta que os lucros operativos melhoraram no mesmo período com a obtenção de 0,4%, 11.100 milhões de euros.

O mesmo documento refere que a seguradora aumentou a faturação em 3%, no ano passado, (126.100 milhões de euros) comparativamente a 2016.

O grupo Allianz diz que alcançou um "resultado forte" em 2017 devido à gestão de ativos e dos seguros de vida e de saúde.

O departamento de seguros de Propriedade e Acidentes viu reduzidos os lucros operativos devido a reclamações provocadas por catástrofes naturais.

O ano de 2017 "foi o ano mais caro para o setor dos seguros".

Os incêndios na Califórnia, os furacões Harvey, Irma e Maria, assim como as tempestades e outras catástrofes na Europa registaram reclamações correspondentes a 1.100 milhões de euros, mais 700 milhões de euros do que no ano anterior.

Os lucros (valores brutos) também foram influenciados pelos efeitos da reforma fiscal nos Estados Unidos e pela venda do banco alemão Odenburgische Landesbank (OLB).

Oliver Bate, do Conselho de Administração da Allianz, disse na apresentação dos resultados que o "grupo atingiu os objetivos" tendo distribuído aos acionistas 3.000 milhões de euros em 2017.

A Allianz destacou ainda os novos projetos que incluem uma sociedade de risco partilhado no Reino Unido e a expansão nos mercados africanos.

Por outro lado, a seguradora alemã frisou que aumentou a participação na seguradora francesa Euler Hermes em mais de 90 por cento.

A administração acrescentou que vai propor na próxima reunião geral de acionistas a distribuição de dividendos correspondente a 8 euros por ação: 5,3% mais do que os lucros distribuídos em 2016.