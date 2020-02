`Almofada` orçamental de Macau suficiente para economia resistir - Fitch Ratings

O desempenho económico de Macau, em 2020, será afetado devido ao Covid-19, indicou a agência de notação financeira, em comunicado.

Mas "os amortecedores orçamentais do território, cerca de 150% do Produto Interno Bruto" (PIB), devem ser suficientes "para resistir a uma interrupção prolongada", sublinhou.

A agência lembrou que em dezembro manteve a classificação de `AA` para a economia de Macau, mas reduziu a perspetiva para 2020 de estável para negativa.

As razões dizem respeito às "grandes e crescentes ligações económicas, financeiras e sociopolíticas com o continente", acrescentou.

Numa análise divulgada na semana passada, a Fitch Ratings sublinhou a resiliência da banca de Macau, e defendeu que está mais imune à queda dos preços de imóveis, agora perante o surto do novo coronavírus chinês, do que aquando da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 que matou 774 pessoas em todo o mundo e atingiu as duas regiões administrativas especiais chinesas.

Contudo, alertou a Fitch, "os ganhos bancários serão enfraquecidos no curto prazo".

A agência de notação financeira destacou que, apesar das medidas excecionais anunciadas pelo Governo de Macau, "é provável que o impacto no PIB no território seja significativo, uma vez que as receitas de jogos contribuem com cerca de 70% para o PIB". Mas, sublinhou, a repercussão "na qualidade dos ativos dos bancos deve ser contida, desde que o impacto no PIB não seja prolongado".

A Fitch lembrou também que as autoridades de Macau já anunciaram medidas de apoio destinadas a reduzir os encargos financeiros daqueles que possuem empréstimos e que enfrentam dificuldades, que podem agora solicitar um adiamento até seis meses no pagamento da dívida, devido ao impacto financeiro e económico que decorre do surto do coronavírus.

No final de janeiro, a agência tinha avisou que se o surto do coronavírus continuasse a alastrar o impacto seria significativo, ainda que temporário, no fluxo de caixa dos casinos de Macau.

O coronavírus Covid-19 provocou 2.118 mortos na China continental e infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, onde o novo vírus foi detetado no final de 2019, na província de Hubei, a mais afetada pela epidemia.

Além de 2.118 mortos na China continental, morreram três pessoas no Japão, duas pessoas na região chinesa de Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França e uma em Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.