Alojamento Local dos Açores pede reunião urgente com Câmara do Comércio

"A ALA solicitou à CCIPD uma reunião com caráter de urgência para discutir o Relatório da participação em reuniões de reflexão -- KPMG de cativação das verbas do PRR para o turismo dos Açores", lê-se numa nota da Associação enviada hoje à agência Lusa.

O presidente da direção da ALA, Rui Correia, explicou à Lusa que "houve inicialmente uma apresentação do PRR", a Associação do Alojamento Local dos Açores "deu o seu contributo, via email, num inquérito solicitado" e "era suposto existirem reuniões de reflexão para expor as ideias, mas tal nunca aconteceu".

"A reunião nunca aconteceu connosco e, para nossa surpresa, o relatório foi dado por concluído", apontou Rui Correia.

No entender do presidente da Associação, "torna-se importante esclarecer cabalmente se o alojamento local será apenas considerado na promoção do destino Açores direcionado ao Nomadismo Digital".

"Mas, principalmente [é preciso] entender porque fomos excluídos dos Eixos Transversais, em especial no que concerne à sustentabilidade e às novas infraestruturas e requalificação das existentes, ao contrário de outros que foram considerados, não obstantes das suas unidades já terem sido amplamente beneficiadas com apoios na sua construção e adaptação", vincou.

Rui Correia sublinhou que a ALA está "numa postura muito proativa" e "não está contra a CCIPD".

O responsável sustenta que "o Governo tem de entender que o alojamento local é uma franja importante do turismo nos Açores".

"O AL nos Açores é responsável por 50% das camas disponível e 35% das dormidas nos Açores", destacou.

O relatório, "ao deixar de fora os proprietários e gestores do Alojamentos Local, que com a sua resiliência deram e dão o seu contributo na alavancagem do turismo, não tiveram a devida consideração por esta importante fatia da economia turística Regional", acrescentou.

Rui Correia assinalou que, nos Açores, há perto de 2.000 proprietários e gestores de alojamento local.

"Estranhamos o relatório final, sem ter havido a tal reunião de reflexão", sustentou.