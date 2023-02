Alojamento local. Governo quer equilibrar habitação e turismo

O Governo admite aperfeiçoar a proposta que põe fim às licenças permanentes para o Alojamento Local. No Plano para a Habitação, apresentado esta semana, Governo admite proibir novas licenças e avisa que vai reavaliar, em 2030, as que estão em vigor.