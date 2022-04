Alta pressão. Substituir petróleo russo na Europa será quase impossível, avisa OPEP

Será quase impossível nessa eventualidade substituir o fornecimento do petróleo russo atualmente comprado pela UE, alertou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo esta semana.

O alerta responde à proposta que está a ser preparada de embargo total à compra de petróleo oriundo da Rússia, como afirmaram os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, do Luxemburgo e da Lituânia.





“De facto, os mercados internacionais de petróleo têm estado a viver quebras de produção desde finais de 2019, quando a procura passou o teto dos 100 milhões de barris por dia”, afirmou Fereydoun Barkeshli, fundador do Grupo de Investigação Energética de Viena.





O especialista acredita que a Rússia pesou bem essa circunstância ainda antes de invadir a Ucrânia. “A ocupação da Ucrânia pela Rússia deveu-se em parte à ideia de que a Europa não consegue sobreviver sem o seu petróleo”, afirmou.





Barkeshli, que ocupou o cargo de diretor geral da Companhia Petrolífera Nacional Iraniana [NIOC] para a OPEP e Assuntos Internacionais, disse ainda ao The Media Line que, ao surgir na reunião que teve com a comissária da Energia da União Europeia segunda-feira, o alerta do secretário-geral da OPEP veio na altura certa e foi direito ao problema.

Petróleo a quanto obrigas



Na sua deslocação a Viena de Áustria para se reunir com Mohammad Barkindo, a comissária europeia para a Energia, Kadri Simson, admitiu que estão a ser preparadas mais sanções contra a Rússia. “A guerra continua e todos os dias surgem novas notícias sobre atrocidades, novas notícias como o exército de [presidente russo Vladimir] Putin usa a violência, a tortura e a violação como armas”, explicou Kadrí Simson aos jornalistas.





“Devemos prepara-nos para mais sanções porque este tipo de agressões devem ter consequências graves”, acrescentou, citada pela Agência APA.





A comissária europeia afirmou que a União Europeia irá apresentar um plano detalhado em maio para reduzir em dois terços até ao final do ano as importações de gás russo.





Quanto a um eventual embargo petrolífero à Rússia, Bruxelas está ainda a analisar as possíveis consequências para a economia russa e para os consumidores e indústrias da EU, fez notar Simson.





A resposta da OPEP deverá levar os líderes europeus a hesitarem ainda mais, ao pesar os interesses dos ucranianos contra os dos seus cidadãos e das suas economias.

Sem solução imediata



O analista das políticas internacionais sobre Energia, Ramu C.M, pensa que, se a Europa for em frente com as sanções à Rússia, a solução mais viável para o problema apresentado pela OPEP aos líderes europeus seria uma redução lenta e faseada das importações de petróleo russo e seus derivados.





Ramu acrescentou a The Media Line que esta redução teria de ser acompanhada pela recalibração estrutural da vasta rede europeia de refinarias, atualmente otimizadas para processar o petróleo russo, a par da redução da procura por produtos oriundos do petróleo. Esta seria de qualquer forma uma solução de longo prazo. O alerta da OPEP vem colocar a EU, já a braços com uma inflação galopante devido à alta dos preços da energia, entre a espada da defesa da Ucrânia e a parede de um problema insolúvel a curto prazo.





Robin Mills, presidente executivo da QAMAR Energy, baseada nos Emirados Árabes Unidos, afirmou mesmo que não existe uma solução imediata para o problema de substituição de todas as exportações de gás e de petróleo russos.





“A substituição dos suprimentos russos vai levar vários anos a ser substituída de forma substancial, pelo menos na Europa”, afirmou a The Media Line.

Países árabes em vantagem



Será o Médio Oriente o principal beneficiário das sanções petrolíferas à Rússia, reconheceu Mills, uma vez que “realmente detém quase todo o excedente de capacidade de produção”. “As decisões da OPEP são muito importantes face a qualquer perda das entregas russas”, sublinhou o especialista. O professor de Geopolítica do Médio Oriente na Business School Vatel no Bahrain, Ahmed al-Shamasi concordou que o dilema europeu “sugeriria que a situação é muito rentável neste momento para o Médio Oriente”.







Ramu sublinhou que os mais altos representantes europeus já estão a negociar com os maiores exportadores de petróleo da região, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Qatar.





“Isto deverá fazer regressar o foco ao epicentro mais procurado da produção petrolífera”, afirmou. Os bons sinais para as economias e governos do Golfo são ofuscados contudo por diversos problemas.







As quantidades imensas requeridas pela Europa serão, apesar de tudo isso, um obstáculo de peso. O professor al Shamasi pensa que levaria pelo menos cinco anos e investimentos de milhares de milhões de dólares para qualquer país desenvolver reservas e uma cadeia de distribuição capaz de alimentar o apetite europeu.





Por mais atraente que seja a possibilidade, os produtores de petróleo do Médio Oriente têm outros compromissos a satisfazer que os impedem de substituir rapidamente o fornecimento de petróleo russo na Europa.





Um deles é o fornecimento de petróleo a clientes asiáticos, que leva os exportadores de petróleo do Médio Oriente a “ter uma capacidade mínima que podem dispensar e reencaminhar para a Europa”, lembrou Ramu.

Proximidade à Rússia



Alguns acontecimentos recentes indicam também que a capacidade dos países do Golfo não é tão segura como se poderia pensar, faz ainda notar o analista de geopolítica.



“Os ataques com mísseis Houthi [do Iémen] às infraestruturas petrolíferas de Abqaiq e de Quraish na Arábia Saduita puseram a nu a vulnerabilidade desta muitas vezes invocada ‘capacidade extra de produção’, com os sauditas a verem-se aflitos para substituir em tempo recorde a quantidade de petróleo perdida”, referiu.

Outro ângulo de análise consiste nos laços estreitos que unem diversos países do Golfo à Rússia.





“Estes países permanecem alinhados com a Rússia no mecanismo de auxílio mútuo e cortesia da OPEP+ quando se trata de distribuir quotas de produção, o que implica que não quereriam produzir mais petróleo à pressa e renunciar a quaisquer vantagens, protegendo os rendimentos cruciais oriundos do crude”, explicou Ramu.





“Mesmo que os produtores do Médio Oriente pudessem gradualmente aumentar os fornecimentos de petróleo à Europa a longo prazo, nunca o fariam à custa da substituição dos mercados mais a leste, mais valiosos a longo prazo”, referiu ainda.

Troca de mercados

Por enquanto os países do Médio Oriente parecem não saber exatamente o que querem ou o que podem ganhar além de rendimentos extra imediatos.





Robin Mills sublinha isso mesmo ao mesmo tempo que reconhece que a situação acresce a importância dos países da região em ternos geopolíticos e económicos. O especialista acredita que os países do Golfo e a Rússia acabem por decidir trocar os respetivos mercados.







Os países do Médio Oriente “já são fornecedores muito importantes” de petróleo à Europa, lembrou Mills. “Os produtores de gás natural liquefeito [LNG], especialmente o Qatar, irão ganhar quotas de mercado à Rússia no médio prazo. O petróleo russo poderá ir mais para a Ásia, enquanto alguns fornecimentos do Médio Oriente são desviados para a Europa”, referiu.





São de esperar por isso aumentos do investimento no setor petrolífero por parte dos países do Médio Oriente ao longo dos próximos dois anos.

Quanto a outro peso pesado na equação, o Irão, Ramu acredita que “a atual míngua de energia poderá agir como um catalisador para as partes em negociação” sobre o programa nuclear de Teerão, “com a UE, especialmente, a fazer pressão para um acordo com o Irão”.





O problema do programa nuclear iraniano domina de tal forma as agendas políticas europeias e norte-americanas que não será fácil mudar os argumentos invocados até aqui. As negociações para um novo plano de ação com vista a substituir o JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) assinado em 2015 e denunciado depois pelos Estados Unidos, estarão quase concluídas.





O levantamento imediato das sanções impostas ao Irão previstas num novo acordo iria contudo esbarrar em forte oposição.





Desde logo iria esbarrar na rejeição dos congressistas norte-americanos do Partido Republicano e alguns dissidentes do Partido Democrático, e depois no desacordo de Israel, que pretende a qualquer preço diminuir a importância iraniana, e dos seus aliados no Golfo e em Washington.





Apesar de retalhistas europeus já estarem a conversar com a NIOC não serão de esperar alterações políticas nos tempos mais próximos.







O impasse europeu deverá manter-se, mesmo que a guerra acabe de repente, exceto em caso de total derrota russa, cenário que se afigura muito improvável.