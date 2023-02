Alterações à Lei Laboral. CIP sente-se "defraudada" com o acordo

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal diz-se "defraudado" com as alterações à lei laboral. António Saraiva acusa António Costa de não ter mão no grupo parlamentar do PS e espera que o primeiro-ministro atenue o impacto de algumas alterações que foram feitas.