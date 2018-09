Altice admite recorrer à polícia para impedir acesso da Vodafone aos postes da Meo

Lusa10 Set, 2018, 16:57 | Economia

"Se existirem situações que ponham em risco a vida das pessoas ou a integridade de bens teremos também de utilizar outros mecanismos, nomeadamente as autoridades policiais competentes para esse efeito", afirmou Alexandre Fonseca em declarações à agência Lusa.

Segundo explicou, a intervenção da Vodafone em postos da Meo (operadora da Altice Portugal) sem autorização prévia desta - que é "a proprietária" dos equipamentos e quem faz a sua "gestão" - é "lamentável", mas sobretudo "preocupante", porque pode "colocar em risco pessoas e bens".

"Nada nos garante que a subida a um poste por um técnico que não sabemos se está credenciado, o carregar esse poste com mais uma quantidade de cabos, com o peso correspondente e as tensões que exercem sobre esse poste, não possa um dia levar um desses postes a cair e provocar uma fatalidade", sustentou o presidente executivo da Altice.

Salientando que isto "é algo que preocupa sobremaneira" a Altice, Alexandre Fonseca disse que a empresa está "obviamente a tomar medidas junto das autoridades competentes para não só fazer valer aquilo que é de lei e que lhe é devido", mas também "para garantir a segurança e a integridade das pessoas que circulam na via pública, junto dos postes espalhados por todo o país".

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Vodafone Portugal refutou estarem em causa questões de segurança, sustentando que "a própria Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações, que regula o setor] considerou que `os `drops` de cliente, pelas suas características específicas, não constituem risco significativo na estabilidade física dos postes".

Segundo a Vodafone, a Anacom nota que "a Meo não identificou nem logrou provar existir uma situação real de ocorrência de queda de um poste em resultado da instalação de um `drop` de cliente".

Em causa está o litígio entre as operadoras de telecomunicações Meo e a Vodafone relativamente às intervenções efetuadas por esta última nos postos da primeira para estabelecimento das ligações aos clientes finais, com a Altice a reportar que a partir de agosto de 2017 a Vodafone deixou de lhe apresentar os pedidos de acesso aos postes e de pagar os preços tabelados para o efeito.

Em agosto, a Anacom deu razão à Meo, considerando que "não há fundamento" para a Vodafone ter deixado "unilateralmente" de pagar os valores referentes à ocupação dos postes, num total acumulado na ordem de um milhão de euros.

O regulador determinou ainda que a Vodafone tem de apresentar à Meo "os pedidos de instalação de `drop` de cliente ao abrigo do serviço de intervenção" e de informar a operadora da Altice Portugal "sobre todos os `drops` de cliente que instalou desde agosto de 2017 até ao presente".

Alexandre Fonseca afirma, contudo, que apesar desta decisão "clara" e "inequívoca" da Anacom a Vodafone não só não liquidou até hoje os valores em causa, como "continua a utilizar de forma indiscriminada" as infraestruturas da Meo, "sem a devida autorização, sem o devido enquadramento e sem cumprir aquilo que é a lei e as orientações do regulador".

Neste contexto, acrescentou, a Altice solicitou novamente a intervenção do regulador e, "em alguns casos particulares", se entender "existirem situações que ponham em risco a vida das pessoas ou a integridade de bens", admite "utilizar outros mecanismos" para impedir o acesso aos postes, "nomeadamente as autoridades policiais competentes para esse efeito".