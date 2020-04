Altice compromete-se a não cortar serviço apesar de falta de pagamento

O presidente executivo da Altice admitiu que o contexto de pandemia está a levar a que vários clientes de telecomunicações estejam a falhar o pagamento da fatura. Ainda assim, a empresa comprometeu-se a não cortar o serviço, durante este período de dificuldades económicas para as famílias.

Já no que respeita ao facto de cerca de 50 mil alunos não terem acesso a internet ou a um computador, para acompanhar as aulas, no ensino à distância, o presidente executivo da Altice Portugal garante que a empresa tem procurado contribuir para a redução dessa realidade e que também cabe ao Estado promover uma escola mais digital e também mais inclusiva.