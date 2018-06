Altice culpa a Autoridade da Concorrência pelo fracasso da compra da TVI

O grupo francês Altice culpa a Autoridade da Concorrência pelo desfecho do negócio: "As partes tiveram confiança numa apreciação positiva, não antecipando a completa falta de abertura para discutir soluções neste âmbito e manifesta ausência de respostas dessa Autoridade."



A 15 de Junho terminou o prazo do contrato de compra e venda assinado entre a Altice e a Prisa para a venda da Media Capital, dona da TVI, por 440 milhões de euros.



Também em comunicado, a Prisa deu por concluídas as negociações com o grupo dono da Meo. E sofreu um trambulhão na bolsa, chegando a perder mais de 8% nesta segunda-feira.



As duas empresas não quiseram esperar pela decisão final do regulador. A Autoridade da Concorrência sempre mostrou reservas neste negócio. Afinal, seria a maior operadora de telecomunicações a comprar um dos maiores grupos portugueses de media.



O anúncio do fracasso foi aplaudido pelos concorrentes Nos, Vodafone e grupo Impresa, dono da SIC. Desde sempre, todos foram contra este negócio.



É assim o ponto final de uma história que passou por muitas reticências.