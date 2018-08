Altice exerce direito de preferência na compra das posições da Esegur e Datacom na SIRESP

Lusa01 Ago, 2018, 19:45 | Economia

Em comunicado, a operadora de telecomunicações adianta que "exerceu o direito de preferência na compra das posições detidas pelas empresas Esegur e Datacomp na SIRESP SA".

No total, "estas duas empresas detinham 21,55% do capital social da sociedade. Com o exercício do direito de preferência, a Altice Portugal aumenta a sua participação, passando a deter 52,1% do capital social da SIRESP SA, reforçando a sua posição acionista na mesma".

A Altice Portugal "tem vindo a referir, e reafirma, que em nada se opõe à entrada do Estado no capital desta sociedade anónima", acrescenta.