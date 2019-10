Altice. Maioria dos maiores constrangimentos nas comunicações está resolvida

Lusa02 Out, 2019, 15:13 | Economia

"Até ao momento, os maiores constrangimentos fizeram-se notar na ilha das Flores, Corvo, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial, sendo que a sua maioria já foi solucionada", indicou, em comunicado, a empresa.

A intervenção das equipas técnicas da Altice Portugal para as restantes situações está, por seu turno, "condicionada pela própria intempérie e sujeita a autorização por parte das autoridades".

Entre as principais causas para a afetação das comunicações encontram-se falhas no fornecimento de energias e, nalguns casos, cortes de transmissão por queda de árvores ou estruturas.

De acordo com o último ponto de situação, a dona da Meo regista, essencialmente, "afetação na rede fixa e móvel nas ilhas das Flores e Pico, resultado do impacto em apenas 8% dos `sites` móveis que tem no Arquipélago dos Açores".

Assim, do total dos 159 `sites`, 13 estavam afetados.

Nos locais onde a intervenção do grupo de telecomunicações foi permitida, já foi recuperada a rede fixa e móvel em Santa Cruz das Flores, os sites TDT "cuja afetação se deveu a falhas na energia", bem como a reposição dos serviços do cabo submarino entre o Pico e Santa Maria.

"A rapidez e eficiência na recuperação de comunicações é claramente satisfatória e deve-se essencialmente ao empenho das equipas no terreno que, sob condições muito adversas, não deixaram de intervir para garantir as comunicações e a segurança das pessoas, das autoridades e das ilhas", lê-se no documento.

Adicionalmente, a Altice Portugal destacou a "prévia elaboração" de um plano de contingência preventivo e o "acionamento do gabinete de crise", que permitiram um "entrosamento entre instituições".

A empresa, que acionou o gabinete de crise na passada sexta-feira, tem no terreno mais de 150 técnicos e operacionais especializados.

O número de pessoas desalojadas nos Açores devido à passagem do furacão "Lorenzo" aumentou para 39 e o número de ocorrências para 127, anunciou hoje a Proteção Civil regional.

"Foram realojadas 39 pessoas, na sua maioria na ilha do Faial, tenho esta sido uma das mais afetadas, não se tendo registado, no entanto, qualquer vítima", avançou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em comunicado de imprensa.

Na zona costeira do concelho das Lajes na ilha do Pico foram ainda retiradas "cerca de 100 pessoas", por precaução.

A rajada de vento máxima registada pelo IPMA foi de 163 km/h, às 08:25, no Corvo.