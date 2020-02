Altice Portugal chega a acordo para compra de 51% da Blueticket

Em comunicado, a empresa anunciou que "a Altice Portugal e a Arena Atlântico chegaram a acordo para a compra, por parte da Altice Portugal, de 51% da Blueticket, mantendo-se a Arena Atlântico também como acionista da empresa", sem revelar valores da operação.

A Altice Portugal e a Arena Atlântico notificaram na quinta-feira esta operação à Autoridade da Concorrência.

A Altice Portugal destaca que "com a conclusão desta operação serão mantidos os atuais canais comerciais e parcerias da Blueticket".

"Esta aquisição é prova da aposta da Altice Portugal na diversificação de portefólio e alargamento a novas plataformas, com vista a oferecer os melhores conteúdos, produtos e serviços e proporcionar a melhor experiência aos seus clientes", refere a empresa no comunicado.

Esta operação, lê-se também no comunicado, "materializa uma vez mais o investimento da Altice Portugal no mercado português, divulgando e valorizando a cultura, o entretenimento e a arte, áreas onde já mantém uma forte ligação, nomeadamente com a parceria com as duas maiores salas de espetáculo do país - Altice Arena e Altice Fórum Braga -, bem como em variadas iniciativas ligadas à música - MEO Sudoeste, MEO Marés Vivas, MEO Sons do Mar e MEO Monte Verde - entretenimento, desporto e cultura".

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, citado no comunicado, refere que esta operação se traduz na aposta numa nova área de atividade, "representando maior investimento e o alargamento do seu ecossistema e área de atuação".

Já para o administrador executivo da Arena Atlântico e da Blueticket, Jorge Vinha da Silva, o negócio "reforça a já longa relação de parceria" entre a Arena Atlantico e a Altice Portugal e "representa uma importante oportunidade de crescimento da Blueticket, cujo percurso se tem revelado sólido e consistente ao longo de mais de uma década, num mercado altamente concorrencial".

"A entrada da Altice no capital da empresa assegura o acesso a know-how tecnológico e garante escala à atividade comercial da Blueticket que entra, desta forma, numa nova e importante fase de desenvolvimento", acrescentou o responsável.

A Blueticket apresenta-se, no seu `site`, como "um dos principais" operadores de bilhética no mercado, referindo que vende por ano mais de 3,5 milhões de bilhetes de cerca de 350 eventos de todos os tipos.

A Blueticket, S.A. surge do `spin-off` (cisão) da área de ticketing da Arena Atlântico - Gestão de Recintos Multiusos, S.A e atualmente é detida pela Arena Atlântico, entidade que detém também a Altice Arena, em Lisboa, segundo a informação disponível na sua página na internet.