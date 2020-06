Alto Minho e Galiza defendem criação de cartão de cidadão transfronteiriço

"Reclamamos a criação de um cartão que identifique todas as pessoas que vivem neste território, os que aqui fazem a sua vida, aqui trabalham e aqui vivem os seus tempo de lazer, independentemente do país em que residem e para que no futuro, se houver necessidade de voltar a fechar as fronteiras, estas pessoas não voltem a ser afetadas", afirmou o diretor do AECT Rio Minho, Úxio Benitez.

O responsável, que falava aos jornalistas na ponte internacional que liga a vila de Melgaço, no Alto Minho, a Arbo, na Galiza, um dos três pontos de passagem que hoje reabriu entre as duas regiões, exigiu ainda a criação, naquele território, de uma Intervenção Territorial Integrada (ITI), mecanismo da União Europeia para a gestão dos fundos destinados à cooperação transfronteiriça.

"A pandemia de covid-19 vai trazer uma crise económica importante, que será a dobrar nesta região devido ao encerramento das fronteiras, porque nos impediram de nos relacionarmos comercial e economicamente com os nossos vizinhos do lado. Por isso, instamos as autoridades regionais, nacionais e europeias a agilizarem os instrumentos económicos necessários para compensar este território. Exigimos a criação da figura da ITI para o próximo quadro comunitário", referiu Úxio Benitez.

Portugal e Espanha anunciaram recentemente que manterão as fronteiras encerradas até 30 de junho e, na quinta-feira, os dois países acordaram a abertura de mais quatro pontos de passagem na fronteira, nomeadamente em Melgaço, Monção, Miranda do Douro e Vila Nova de Cerveira.

No entanto, no sábado Espanha antecipou para 22 de junho a abertura de fronteiras com todos os países do Espaço Schengen, mas manteve para 01 de julho a previsão de reabertura com Portugal.

