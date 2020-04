Altri propõe criação de Comissão Executiva liderada por José Soares de Pina

A assembleia-geral realiza-se no dia 30 de abril pelas 15:45.

Segundo um comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os fundadores da Altri, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, atuais co-CEO (presidentes executivos), manifestaram a intenção de passarem a exercer funções não executivas no próximo mandato do Conselho de Administração.

"A alteração do modelo de governação da Altri surge na sequência desta decisão, pelo que será proposta a criação de uma Comissão Executiva para levar a cabo a gestão corrente" da empresa, liderada por José Soares de Pina, que assumirá a função de presidente executivo (CEO).

Atualmente, a Altri tem apenas um Conselho de Administração, composto por sete elementos: Paulo Fernandes, presidente e co-CEO, João Borges de Oliveira, vice-presidente e co-CEO, Domingos José Vieira de Matos, Laurentina da Silva Martins, Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira, Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça e José Manuel de Almeida Archer, segundo a informação disponível na página da Altri na internet.

José Soares de Pina é licenciado em Engenharia Civil pelo New Jersey Institute of Technology e ao longo dos últimos 20 anos exerceu cargos de gestão em vários países na Dow Chemical Company, sendo, mais recentemente, o `Corporate Strategy & Business Development Director` para a Ásia e Pacífico naquela empresa.

Também vão integrar a Comissão Executiva José António Nogueira dos Santos (licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, integra os quadros da Celulose Beira Industrial - CELBI há mais de 20 anos e lidera atualmente, na Altri, a área financeira) e Carlos Alberto Van Zeller e Silva (licenciado em Engenharia Química na Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra, integra também os quadros da CELBI há mais de 20 anos e lidera a área Industrial da Altri).

Para Presidente do Conselho de Administração (`chairman`), como membro independente, será proposto Alberto João Coraceiro de Castro, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e doutor em Economia pela Universidade da Carolina do Sul, EUA.

"Os acionistas da Altri estão convictos de que as alterações propostas, e que estarão sempre sujeitas, nos termos legais, às necessárias deliberações dos órgãos estatutários competentes, estão totalmente alinhadas com a missão, visão e valores" da empresa, "respeitam as melhores práticas no que se refere ao Environmental Social Governance (ESG) e contribuirão, ainda mais, para reforçar o compromisso da Altri com uma gestão criteriosa, assente na inovação, na melhoria contínua e na sustentabilidade", segundo o comunicado.

A Altri é um produtor europeu de pasta de eucalipto, que está também presente no setor de energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial através de licor negro e a biomassa.

A empresa gere cerca de 80 mil hectares de floresta em Portugal e detém três fábricas de pasta no país, com uma capacidade instalada que em 2019 superou um milhão de toneladas/ano de pasta de eucalipto.