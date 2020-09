Álvaro Covões alerta que as reais consequências da crise só serão visíveis com o fim do lay-off

O promotor de espectáculos Álvaro Covões alerta que as reais consequências da crise só serão visíveis com o fim do lay-off. Este proprietário de uma das empresas com mais peso no setor da cultura acusa o governo de não apoiar as empresas desta área.