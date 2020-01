Álvaro Santos Pereira diz que o país precisa de "uma nova onda de reformas"

O antigo ministro da Economia do PSD diz que o Orçamento do Estado é um orçamento de continuidade e o investimento é o segundo mais baixo da União Europeia. Em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, Álvaro Santos Pereira lamenta que não haja oposição capaz de obrigar o governo a fazer uma nova onda de reformas. Argumenta que as reformas estruturais pararam há sete anos.