"Economizar custos". Amazon prepara-se para despedir 18 mil trabalhadores

Considerando o planeamento anual da empresa para 2023, Andy Jassy comunicou aos trabalhadores da Amazon,, adiantou o diretor-executivo da empresa, num comunicado , acrescentando que a maioria dos despedimentos será nas lojas Amazon e nas organizações PXT.O CEO lamentou a decisão e admite que a administração tem consciência de que “estes despedimentos são difíceis para as pessoas”.

“Não tomamos estas decisões levianamente nem subestimamos o quanto podem afetar a vida dos que são afetados. Estamos a trabalhar para apoiar as pessoas afetadas e a garantir apoios”, continuou.







A informação foi comunicado, esta quinta-feira, depois de ter sido divulgada externamente por um funcionário. Contudo, os trabalhadores em causa serão contactados diretamente a partir de 18 de janeiro.





"A Amazon resistiu a economias incertas e difíceis no passado, e continuaremos a fazê-lo", sublinhou, acrescentando que estas mudanças na empresa vão ajudar a conseguir alcançar "oportunidades a longo prazo com um estrutura de custos mais forte".



"Empresas que duram muito tempo passam por diferentes fases", frisou.



Dirigindo-se aos afetados, o CEO agradeceu "pela sua contribuição à Amazon e pelo trabalho que fizeram em nome dos clientes".



"Vocês fizeram uma diferença significativa na vida de muitos clientes", concluiu.







A decisão da Amazon surge em linha com a de outras companhias tecnológicas que reforçaram as equipas para dar resposta à procura no período de pandemia, mas que agora, em período de abrandamento económico e elevada inflação têm de fazer ajustes de recursos.