Ambiente responsável por 26.000 milhões do PNI 2030

"Os números reais deste plano são muito evidentes e representam bem a relevância do combate às alterações climáticas. Do valor global de investimentos (43 mil milhões de euros), 26 mil milhões de euros estão à conta do Ministério do Ambiente e da Ação Climática", anunciou o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, em Lisboa, na apresentação do PNI 2030.

O governante, que participou na sessão por videochamada, notou que o objetivo passa por "criar riqueza e bem estar social", reduzir as emissões, promover a transição energética, a mobilidade sustentável, a circularidade da economia, assim como a promoção da biodiversidade e valorização do território.