American Airlines tem lucros trimestrais de 9 ME, os primeiros em quatro anos

A maior companhia aérea dos Estados Unidos indicou que este resultado se deve a um aumento do volume de voos.

Segundo a agência EFE, o presidente executivo da companhia, Robert Isom, considerou que se tratou de "uma grande operação" neste período e sublinhou que é a primeira vez que a empresa encerra um trimestre com lucros nos últimos quatro anos.

Em comunicado, a companhia aérea, com sede em Fort Worth (Texas), indicou que a sua receita operacional foi de 12.189 milhões de dólares, mais 37% do que entre janeiro e março do ano passado.

A empresa destacou que o "sólido desempenho a nível de receitas foi impulsionado pela solidez contínua da procura".

Nos primeiros três meses, o lucro por ação foi de 0,02 dólares.

Neste sentido, a American Airlines indicou que espera um lucro por ação entre 1,2 e 1,4 dólares no segundo trimestre e entre 2,5 e 3,5 em todo o ano de 2023.