Amnistia pede investigação a disparos que fizeram seis feridos em Moçambique há um ano

Em comunicado hoje divulgado, a organização de defesa dos direitos humanos conta que, segundo uma investigação realizada pela AI, fiscais do Parque Nacional de Banhine, sul de Moçambique, e agentes da Unidade de Intervenção Rápida da polícia da cidade de Xai Xai abriram fogo contra residentes locais não armados e atingiram seis pessoas a 03 de novembro do ano passado.

"Passado mais de um ano, ninguém foi responsabilizado e não houve uma investigação adequada a este tiroteio desprovido de qualquer sentido. As vítimas e as suas famílias continuam a aguardar uma explicação e esperam que se faça justiça," alertou Muleya Mwananyanda, diretora regional adjunta da AI para a África Austral, citada no comunicado.

"A investigação a este tiroteio pelos fiscais do parque e agentes da polícia deve ser minuciosa, imparcial, transparente e eficaz. As autoridades moçambicanas devem impedir o uso ilegal da força no futuro", acrescentou.

Os residentes estavam reunidos para protestar pacificamente contra a detenção de pelo menos 20 pessoas durante uma operação para acabar com a produção de carvão na área, conta a organização.

No decurso dessa operação, os fiscais do parque e agentes da polícia queimaram fornos de carvão e prenderam mais de 20 pessoas.

Os moradores tentaram então impedir a passagem dos veículos dos fiscais e da polícia, bloqueando a estrada mesmo à entrada do parque com troncos grandes.

"Oito entrevistados partilharam à Amnistia Internacional que a população não estava armada", conta a AI.

Os entrevistados disseram que, quando os fiscais e a polícia pararam os seus veículos, quatro homens da comunidade dirigiram-se a eles, com as mãos vazias e no ar, mas os fiscais e polícias começaram a disparar, atingindo seis homens.

"Ninguém transportava um machete, arma de fogo, machado, faca ou pau," disse uma testemunha. Os representantes do grupo puseram as mãos no ar, "mas os fiscais não quiseram ouvir nada e começaram a disparar", escreve a AI.

Em correspondência com a AI, a organização conservacionista internacional Peace Parks Foundation (PPF), que gere o parque juntamente com a Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC) de Moçambique, disse que os carros das autoridades foram alvo de uma "emboscada" por um grupo grande de pessoas "armadas com paus, pedras e machetes" e que os fiscais "dispararam tiros de aviso para o ar, que não tinham representado um perigo para ninguém".

Contudo, várias das 26 pessoas entrevistadas pela AI identificaram um fiscal que terá disparado contra os residentes e instigado os demais a fazerem o mesmo.

Três residentes ficaram feridos com gravidade, um dos quais por um tiro no abdómen.

No comunicado, a AI conclui que, visto que os residentes não representavam uma ameaça iminente, o uso da força não foi necessário nem proporcional e foi, portanto, ilegal, nos termos do direito internacional em matéria de direitos humanos.

Localizado no norte da província de Gaza, o Parque Nacional de Banhine ocupa uma área de 7.250 quilómetros quadrados e foi estabelecido em junho de 1973, tendo sido os seus limites geográficos atualizados em 2013.