AMP assina contratos do concurso público de autocarros a 29 de novembro

"No dia 29 de novembro vamos assinar, finalmente, os contratos do novo sistema de transportes da Área Metropolitana do Porto", afirmou Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca falava aos jornalistas no final da reunião do executivo municipal de Vila Nova de Gaia, município do distrito do Porto do qual também assume a liderança.

Depois de assinado, o contrato segue para o Tribunal de Contas para obtenção do visto, explicou.

Eduardo Vítor Rodrigues estima que até final do primeiro semestre de 2023 os novos concessionários estejam "na rua".

O concurso público, lançado em janeiro de 2020, sofreu atrasos pelo facto de ter sido impugnado oito vezes, sublinhou.

Ressalvando que os "atrasos decorreram de ações judiciais com efeitos suspensivos, não por incompetência ou má vontade da AMP".

O concurso público de 394 milhões de euros, adjudicado inicialmente por 307,6 milhões, acaba com um modelo de concessões linha a linha herdado de 1948 e abrange uma nova rede uniformizada de 439 linhas, incluindo bilhete Andante, com a frota de autocarros a dever apresentar "uma imagem comum em todo o território".

A AMP lançou, em janeiro de 2020, o concurso público para a concessão do serviço de transporte público de passageiros em 16 municípios, organizado em cinco lotes, com exceção do Porto, onde a Sociedade de Transportes Coletivos de Passageiros (STCP) opera em exclusividade.

No lote Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde) venceu a empresa Auto Viação do Minho/Transdev/Litoral Norte, no lote Norte Centro (Trofa/Maia/Matosinhos) a Barraqueiro/Resende e no Norte Nascente (Santo Tirso/Valongo/Paredes/Gondomar) a Nex Continental Holdings.

No lote Sul Poente (Gaia/Espinho) venceu a Feirense/Bus On Tour, enquanto no lote Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra) venceu a empresa Xerpa Mobility.