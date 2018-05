Ampliação de 8,3 milhões de euros aumenta produção da Bordallo Pinheiro em 60%

Lusa16 Mai, 2018, 19:14 | Economia

A ampliação das instalações, na zona industrial das Caldas da Rainha, vai permitir "aumentar a área de produção para responder às solicitações do mercado", afirmou o presidente executivo da Bordallo Pinheiro, Paulo Pires, à agência Lusa, estimando que a nova nave "entre em funcionamento em outubro e esteja em velocidade cruzeiro até ao final do ano".

A obra, orçada em 8,3 milhões de euros, possibilitou o alargamento das instalações em cinco mil metros quadrados, onde "novos equipamentos e processos produtivos de última geração" que permitirão alargar a produção "em cerca de 60%", ou seja, "passar de 1,8 milhões de peças para 2,4 milhões de peças por ano", explicou.

O alargamento da empresa centenária resulta ainda no aumento de "cerca de uma centena de trabalhadores", já integrados e em formação contínua, aumentando para 255 o número de postos de trabalho.

A par com o aumento de produção o investimento na ampliação e modernização das empresas vai também concorrer para "o desenvolvimento da marca Bordallo", com a criação de "quatro novas coleções por ano", ao abrigo das parcerias com artistas nacionais e internacionais.

O objetivo da empresa é ainda "aumentar a eficiência energética em pelo menos 20%" e, por outro lado, aumentar a atual quota de exportação (atualmente de 43%) até que "75% da faturação seja proveniente do mercado externo", afirmou

O também presidente executivo do grupo Vista Alegre e Atlantis anunciou ainda investimentos "na remodelação dos espaços da Loja e do Museu Bordallo [no centro da cidade]" onde será instalada "uma nova loja Vista Alegre [marca também detida pelo grupo].

No que respeita a lojas, a Bordallo Pinheiro, que abriu há cerca de ano e meio uma loja em Lisboa [na zona da Praça de Londres], prepara para o final de junho a abertura de duas novas lojas, "em Madrid (Espanha) e em Paris (França)", reforçando assim, segundo Paulo Pires, "a internacionalização da marca".

As Faianças Artísticas Bordallo Pinheiro foram fundadas em 30 de junho de 1884, por Raphael Bordallo Pinheiro (1884-1905) autor de centenas de modelos cerâmicos baseados nas tradições locais e adotando a fauna e a flora como inspiração decorativa.

Após a sua morte a obra foi continuada pelo filho, Manuel Gustavo Bordallo Pinheiro, até à morte deste, em 1920.

Nesse ano um grupo de caldenses, juntamente com os operários deram continuidade à empresa que em 2008 sofreu uma grave crise, sendo adquirida pelo Grupo Visabeira que lhe assegura a continuidade produtiva e histórica.

A empresa alcançou, em 2017, um volume de negócios superior a seis milhões de euros, dos quais, 43% oriundos da exportação.