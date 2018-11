Partilhar o artigo Ampliação do regadio do Alqueva deverá terminar em 2023 Imprimir o artigo Ampliação do regadio do Alqueva deverá terminar em 2023 Enviar por email o artigo Ampliação do regadio do Alqueva deverá terminar em 2023 Aumentar a fonte do artigo Ampliação do regadio do Alqueva deverá terminar em 2023 Diminuir a fonte do artigo Ampliação do regadio do Alqueva deverá terminar em 2023 Ouvir o artigo Ampliação do regadio do Alqueva deverá terminar em 2023

Tópicos:

Aljustrel Atualmente Alqueva, Beneficiários, Capoulas,