ANA apela a trabalhadores para que tirem licenças sem vencimento

Além das licenças sem vencimento, é proposta uma redução em 20 por cento do período normal de trabalho durante três meses ou o gozo antecipado de férias.



Na carta é ainda dito que as consequências da Covid-19 para a empresa Aeroportos de Portugal vão ser mais graves que as dos atentados do 11 de Setembro de 2001.