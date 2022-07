ANA prevê 29 cancelamentos de voos no aeroporto de Lisboa durante o dia de hoje

"Até ao momento, estão previstos para o dia de hoje 29 cancelamentos de voos no Aeroporto de Lisboa: 15 chegadas e 14 partidas", disse à Lusa fonte oficial da ANA.

Este número de cancelamentos é inferior ao registado durante o fim de semana, com a ANA a reportar 65 cancelamentos com chegada e partida do Aeroporto Humberto Delgado, no sábado, e 39 no domingo.

"Constrangimentos" em vários aeroportos europeus e o encerramento da pista do aeroporto de Lisboa, durante algumas horas na passada sexta-feira devido ao rebentamento de pneus de um jato particular, têm sido apontados como as principais causas para o cancelamento dos voos.