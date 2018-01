ANACOM alerta para conflito de interesses da MEO em relação à TDT

A ANACOM sugere uma alteração no modelo de negócio e alerta para os conflitos de interesses da MEO, que está inserida num operador concorrente da própria TDT.



O regulador refere que se o caminho atual for mantido a penetração da TDT vai continuar a decrescer e os utilizadores vão ser indubitavelmente as populações de menor rendimento disponível, do interior e com menos apetência tecnológica.



De resto, são cada vez menos os portugueses que recorrem à TDT. Apenas 17,8% o fazem. E são sobretudo idosos, pessoas com baixos recursos económicos e baixa escolaridade e que vivem no interior.



Falta de qualidade e oferta reduzida de canais são as principais queixas. Isto, numa altura em que o Governo admite haver condições para avançar com mais duas licenças para canais privados.