Anadia abre gabinete de apoio aos munícipes afetados pela tempestade

Lusa16 Out, 2018, 17:59 | Economia

Os cidadãos afetados pela tempestade podem participar as respetivas ocorrências através do número de telefone 924466588, diariamente, entre 08:30 e as 12:30, e as 14:00 às 17:00.

As situações reportadas serão "encaminhadas para as entidades mais vocacionadas para efetuarem o respetivo acompanhamento", explica a autarquia liderada por Teresa Cardoso, na página do município no Facebook.

A Câmara Municipal de Anadia apela ainda aos munícipes que tenham seguro para contactarem os respetivos mediadores, a fim de reportarem os danos. "Se for necessário proceder a reparações urgentes, destinadas a minimizar ou impedir mais prejuízos, devem também solicitar a respetiva autorização", sublinha a autarquia.

Caso não tenham seguro, os munícipes podem requerer apoio à Câmara, "dependendo a atribuição de avaliação, pelos serviços, da situação socioeconómica do agregado familiar do requerente".

A autarquia bairradina lembra ainda que os munícipes podem também contactar a GNR, através dos números 962095007 ou 231512341, dando conta das situações que os afetam.

"Sempre que se justifique, os operacionais deslocam-se ao local, realizam registos fotográficos e emitem uma participação para efeitos de comunicação ao seguro", garante a autarquia.

Em caso de perigo decorrente de derrocada ou de instabilidade de terrenos, de estruturas ou de árvores, o contacto deve ser dirigido aos Bombeiros Voluntários de Anadia, através dos números 231082696 ou 117.

A maioria das ocorrências em Anadia está relacionada com a queda de árvores e estruturas, sobretudo na estância termal da Curia, estando a decorrer operações de limpeza nas vias públicas.

A passagem da tempestade provocou estragos nos telhados de duas unidades hoteleiras e deixou dois feridos, um deles grave, na sequência de um despiste provocado pela queda de uma árvore.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Cerca de 60 mil clientes da região Centro continuavam ao fim da tarde de segunda-feira sem energia elétrica, devido à passagem da tempestade Leslie, menos dez mil do que ao final da manhã, anunciou a EDP Distribuição.