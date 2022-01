Anadia recebe em maio "a maior mostra de vinhos espumantes da região"

O evento `Aqui na Bairrada` (ANB) regressa à Anadia nos dias 07 e 08 de maio para "celebrar os vinhos, a gastronomia e a cultura bairradina", depois de dois anos de interregno devido à pandemia causada pela covid-19.

"Não tínhamos a certeza de conseguir fazer um evento onde o contacto e a prova de vinhos é constante, por termos de ser prudentes. Mas, nesta altura, acreditamos que já se vislumbra um bocadinho de luz ao fundo do túnel e, cumprindo todas as exigências necessárias, contamos ser possível realizar este evento", alegou.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Soares sublinhou que, na segunda edição deste evento, no distrito de Aveiro, os produtores irão pôr à prova grandes referências e os seus mais recentes rótulos de espumantes, brancos, rosés e tintos, todos com certificação de Denominação de Origem DO Bairrada ou IG Beira Atlântico.

"Pretendemos que esta seja a maior mostra de vinhos espumantes da região, trazendo à região, em dois dias, quem queira provar o que de melhor se faz em termos de produtos vínicos, mas também em termos de sabores. Por isso, integramos nessa mostra os pastéis de Águeda, os pastéis de Tentúgal, o leitão ou as iscas de leitão", destacou.

O evento terá provas comentadas e "vinhos mais exclusivos", dando conta aos visitantes de "todo o potencial existente na região".

"Queremos incentivar a visita aos nossos produtores, para poderem falar com eles, conhecerem os seus produtos e tirarem dúvidas", acrescentou.

A mostra `Aqui na Bairrada` terá lugar no Pavilhão de Desportos de Anadia, sendo a entrada livre.

A compra do copo oficial da Bairrada, com um custo de três euros, fica reservada a quem quiser provar os vinhos e espumantes presentes na mostra de vinhos ou à mesa dos espaços de restauração local.

"Acreditamos que, nos dois dias do evento, teremos mais de cinco mil pessoas. Queremos que as pessoas voltem a ter o hábito de visitar a região, pois é a melhor forma de valorizarmos os produtos endógenos e a economia local", concluiu.

A organização do "Aqui na Bairrada" está cargo da Comissão Vitivinícola da Bairrada, da Rota da Bairrada e do Município de Anadia, contando com o apoio da entidade Turismo do Centro de Portugal e do Instituto da Vinha e do Vinho.