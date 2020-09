ANAFRE subscreve decisão do Supremo Tribunal Administrativo

Foto: RTP

Totalmente de acordo: a Associação Nacional de Freguesias não se opõe à decisão do Supremo Tribunal Administrativo que declara ilegal a assinatura de contratos entre câmaras municipais e empresas ligadas a presidentes de junta. As decisões da justiça não eram claras, até agora. De acordo com o Jornal de Notícias, esta decisão faz jurisprudência, o que significa, que, para evitar conflito de interesses, vão acabar estes negócios no poder local.