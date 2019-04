Análise sobre eventual venda da fibra ótica "está praticamente concluída"

Lusa30 Abr, 2019, 16:23 | Economia

Alexandre Fonseca falava aos jornalistas no final da apresentação de um projeto-piloto que vai ligar 10 freguesias de seis concelhos com 100% fibra até final de junho, que decorreu em Lisboa.

Questionado sobre a venda da fibra ótica, o presidente executivo da dona da Meo disse que mantinha a data até final do semestre para anunciar a decisão - de alienação ou não dos ativos - e adiantou que atualmente a "análise está praticamente concluída".

"Estamos a auscultar o mercado na perspetiva de potenciais interessados" sobre quais seriam as mecânicas se houver venda, nomeadamente no cumprimento de um "conjunto de condições" que a Altice Portugal considera "fundamentais", referiu.

Ou seja, "se viermos a optar pela venda, algo que é fundamental e terá de estar garantido" é a continuidade de investimento até chegar aos 100% de fibra, em resumo "cobrir Portugal a 100%", explicou Alexandre Fonseca.

Atualmente, disse, existem cerca de "uma dezena de interessados".

"Estamos a perceber a valorização do ativo, as condições como podem ser colocadas do ponto de vista contratual", acrescentou.

"Até ao final do primeiro semestre tomaremos a decisão de fazer ou não", reiterou Alexandre Fonseca, sublinhando que a venda de ativos de fibra ótica "não é um tema urgente".

O valor destes ativos rondará entre os 5.000 e os 7.000 milhões de euros, de acordo com o que tem sido divulgado nos media.

Os potenciais interessados são essencialmente consórcios de origem europeia e americana.

Já em março deste ano, em entrevista à Lusa, o presidente da Altice tinha afirmado que estava a analisar a venda dos ativos de fibra ótica, adiantando que a decisão seria tomada até junho.

Sobre o objetivo de alargar a fibra ótica em todo o território, incluindo ilhas, Alexandre Fonseca sublinhou que com o 5G "é essencial" que as antenas "sejam também implementadas por redes de fibra ótica".

O presidente da Altice Portugal disse que a maior parte das antenas da operadora estão já servidas de fibra ótica e que isso também tem um impacto no que se refere à sustentabilidade ambiental.

Isto porque consome "em média menos 40% a 60%" de energia do que com a fibra de cobre, explicou, na conferência.