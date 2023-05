Analistas acreditam em subida de `rating` de Portugal pela Moody`s

A Moody`s, que avalia atualmente o `rating` de Portugal em `Baa2`, com perspetiva estável, tem prevista para sexta-feira uma avaliação à dívida soberana portuguesa.

Os analistas consultados pela Lusa antecipam uma melhoria do `rating` (notação) de Portugal, devido, sobretudo, à trajetória descendente do rácio da dívida pública face ao PIB.

"Tendo em conta as recentes revisões em alta para o crescimento deste ano e em baixa para o défice orçamental e dívida pública, a Moody`s poderá subir a notação da dívida de `Baa2` para `Baa1`", refere Filipe Garcia, presidente da IMF - Informação de Mercados Financeiros.

O analista destaca, contudo: "Contra esta possibilidade, considero estarem a instabilidade política recente e o facto de, quer as taxas de juro, quer o `spread vs benchmark` estarem acima dos níveis que se observavam em setembro de 2021, aquando da subida de notação anterior pela Moody`s".

Contudo, acredita que "o facto de as previsões para o rácio de dívida mostrarem tendência de baixa poderá ser suficiente para garantir uma subida da notação".

Também Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, antecipa a melhoria da notação da dívida portuguesa, sublinhando que "Portugal continua a viver um bom momento da sua economia".

"Apesar de termos inflação e taxas de juro mais elevadas, a economia tem conseguido mostrar a sua resiliência, com vários setores a terem recuperações muito fortes. O nosso rácio de divida sobre o PIB tem vindo a descer, tendência que se espera que se mantenha", enumera.

Para o analista do Banco Carregosa, "estes fatores têm contribuído para que Portugal seja, dos países da periferia, o que apresenta menor `spread` vs a Alemanha, 79,18 pontos base".

"A prazo, poderemos ver um abrandamento da economia, por força de uma possível desaceleração no consumo, que as taxas elevadas podem vir a provocar, no entanto não deverão ser suficientes para colocar a economia numa recessão", acrescenta.

A Moody`s optou por não se pronunciar sobre Portugal no ano passado, datando a última avaliação de 17 de setembro de 2021, quando fixou o `rating` em `Baa2`, com perspetiva estável.

No segundo semestre, a DBRS será novamente a primeira a pronunciar-se, em 21 de julho.

O `rating` é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de `rating` são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.