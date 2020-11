Analistas criticam aparente inoperância da SADC 

"Havia muita expetativa sobre um eventual apoio, mas de lá [19 de maio] até esta parte, não há qualquer informação, essa é realidade", declarou Adriano Nuvunga, diretor da organização não-governamental Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD).

Para Nuvunga, embora o presidente em exercício da SADC seja o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, o Governo de Maputo parece não estar a usar devidamente esse facto.

O apoio da SADC em relação a Cabo Delgado poderia abrir espaço para um eventual apoio da União Africana (UA).

"A UA não vai intervir sem ser por via da SADC", sublinhou.

"Seguindo o princípio de hierarquia, é a SADC que tem de intervir, com o apoio da UA. A SADC tem de receber um pedido claro e formal de Maputo e, por sua vez, encaminhá-lo", declarou Adriano Nuvunga.

O facto de o Governo moçambicano classificar a violência em Cabo Delgado como "terrorismo internacional" abre espaço para pedidos de apoio, acrescentou.

Também Edson Cortez, diretor da organização não governamental Centro de Integridade Pública (CIP) entende não haver vontade política por parte do Governo moçambicano para flexibilizar o processo de um eventual apoio da SADC, criticando ainda a falta de informação oficial sobre a situação naquela província do norte do país.

"Aquele que está a precisar de ajuda deve mostrar claramente que precisa de apoio e eu não sei até que ponto o Governo de Moçambique mostra que está efetivamente a precisar de ajuda dos países da SADC. Se o está a fazer, pelo menos publicamente, não o está a mostrar", declarou.

O diretor do CIP considera ainda que o principal problema das forças governamentais moçambicanas em Cabo Delgado é a falta de capacidade no terreno e esta é a ajuda de que o país precisa.

"A diplomacia certa seria mostrar que hoje o problema é de Moçambique, mas se o ignorarmos, o problema pode alastrar e tornar-se numa questão regional", declarou Edson Cortez.

Para o jornalista moçambicano Fernando Lima, Moçambique já pediu ajuda e agora cabe a SADC tomar um posicionamento, num momento em que a violência em Cabo Delgado se apresenta como uma ameaça regional.

"O Zimbabué, por exemplo, já mostrou disponibilidade para apoiar, mas tem problemas financeiros. Se tivesse o apoio da SADC, seria diferente", referiu.

"Moçambique está nessa posição melindrosa de ter de esperar um posicionamento mais firme e concreto da SADC", disse o jornalista, acrescentando que a falta de um posicionamento da organização "vem, mais uma vez, expor as fraquezas da organização, enquanto órgão regional".

Há seis meses, a 19 de maio, a `troika` do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC esteve reunida em Harare, capital do Zimbabué, e comprometeu-se a apoiar o Governo de Moçambique na luta contra os grupos armados em Cabo Delgado, sem, no entanto, avançar mais detalhes sobre o tipo de ajuda ou os passos subsequentes.

A violência armada em Cabo Delgado dura há três anos e está a provocar uma crise humanitária com cerca de 2.000 mortes e 500.000 pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.