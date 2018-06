Analistas esperam indicações mais claras do BCE sobre final do programa de compra de ativos

Lusa12 Jun, 2018, 13:24 | Economia

A reunião de política monetária decorrerá na sede do BCE, em Frankfurt, na próxima quinta-feira.

"O nosso cenário central continua a apontar para que o programa de compra de ativos termine em dezembro de 2018, sendo possível o anúncio de alterações ao programa, nomeadamente no que se refere ao montante das compras a realizar no último trimestre do ano", segundo a analista financeira do BPI, Teresa Gil Pinheiro.

No entanto, acrescentou, no atual cenário de maior incerteza política no seio da zona euro não será de excluir a possibilidade de que a redução dos estímulos seja mais lenta, podendo o programa prolongar-se até ao primeiro trimestre do próximo ano.

Na reunião de junho, o BCE apresentará a revisão do cenário macroeconómico, possivelmente realçando dois aspetos: a desaceleração dos indicadores económicos em 2018 e a recente volatilidade financeira.

Quanto às taxas de juro, a analista do BPI espera que as primeiras altas de taxa ocorram até meados de 2019.

O economista-chefe do Montepio, Rui Serra, prevê igualmente o final do programa apenas em dezembro de 2018, com o BCE a proceder a três meses de abrandamento das compras (entre outubro e dezembro), em que continuaria a compra dívida, mas em cada um dos meses a um ritmo inferior, terminando o programa no final do ano.

"Como é habitual [com o objetivo de preparar os mercados], o BCE deverá fazer esse anúncio antes da reunião de setembro, o que significa que, antes dessa reunião, serão realizadas apenas duas reuniões [junho e julho]", sinaliza o economista lembrando informações divulgadas de que a próxima reunião do BCE poderia vir acompanhada de um anúncio sobre quando o programa de estímulos monetários terminaria.

Do Santander Totta, Rui Constantino também não antecipa alteração nas taxas de juro nem na mensagem de que as taxas de referência permanecerão baixas para lá do término do programa de aquisição de ativos.

Do Banco Carregosa, Rui Bárbara mantém a expectativa do que irá acontecer no pós-setembro de 2018, data que o BCE estipulou para o fim da utilização de mecanismos pouco convencionais de ajuda aos países membros como foi o "Quantitative Easing", e que é o programa que coloca o BCE como comprador de dívida dos países em dificuldades.

"Todos aguardamos para saber o que vai acontecer: se este programa acaba abruptamente, se a redução é gradual e de que forma é concretizada. A expectativa é tanto maior tendo em conta os desenvolvimentos na política italiana, que trouxeram alguma volatilidade e instabilidade às dívidas dos países do sul da Europa", disse.

Do XTB, Eduardo Silva diz que a pressão para que seja discutido o final do programa de compra de dívida é "total": "Draghi deverá continuar a evitar referir uma data para o fim do Quantitive Easing", indica.

As taxas e o programa de compra de dívida deverão assim permanecer inalteradas e o banco central deverá inclusive referir que a política monetária irá continuar expansionista, mesmo depois do fim do programa de compra de dívida devido a preocupações com a inflação baixa.

Os aumentos deverão ficar adiados até 2019 e, mesmo nesse cenário, deverão ser graduais por forma a não comprometer o crescimento.

"A economia está forte e deverá continuar a registar dados económicos sólidos como vimos nos EUA. O fim do programa não representa uma inversão da política monetária que continuará expansionista por mais algum tempo", disse.

O economista-chefe do BCE, Peter Praet, disse que o Conselho de Governadores da autoridade monetária vai debater na reunião de quinta-feira a data de finalização do seu programa de compra de ativos.

O BCE compra, atualmente, 30 mil milhões de euros de dívida pública e privada e tem previsto continuar ao mesmo ritmo até ao final de setembro ou mais tarde, se necessário.

O mesmo dirigente do BCE disse confiar que será alcançado o objetivo de inflação (uma inflação ligeiramente abaixo de 2%) e disse que os sinais mais recentes apontam nesse sentido.

A inflação na zona euro ficou em maio em 1,9%, mas alguns economistas atribuíram esse efeito a fatores conjunturais, como a subida do preço do petróleo.

Num discurso também em Berlim no mesmo dia, o presidente do Bundesbank (banco central alemão), Jens Weidmann, considerou "plausível" que o programa de estímulos do BCE acabe antes do fim do ano.