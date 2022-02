Analistas: Mudança de tom do BCE penaliza juros da dívida

"A subida do prémio de risco de Portugal está alinhada com a subida que temos assistido em todas as dívidas soberanas. Este movimento acaba por ser um efeito de posições mais `hawkish` que os bancos centrais têm tido, face a uma inflação que se tem mostrado mais persistente, bem como aos anúncios de ajustes às políticas monetárias implementadas nos últimos anos", assinala Filipe Silva, diretor da Gestão de Ativos do Banco Carregosa, em declarações à Lusa.

Também Ricardo Evangelista, diretor executivo da ActivTrades Europa, explica à Lusa que a subida dos juros da dívida portuguesa a dois, a cinco e a 10 anos para máximos desde a primavera de 2020, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália, se deve "a um reposicionamento do mercado, que começa a precificar uma maior probabilidade de o Banco Central Europeu (BCE) antecipar o fim do seu programa de compra de dívida pública dentro de alguns meses, possivelmente até junho".

O analista recorda que o banco da moeda única se tornou "especialmente influente no comportamento do mercado de obrigações durante a pandemia", devido à compra de dívida, pelo que "os mercados, que nestas situações sempre se antecipam, começaram a descontar um cenário em que a menor procura de obrigações levará a um aumento dos juros que os Estados, sobretudo os do Sul da Europa, terão que pagar para se financiar".

Eduardo Silva, diretor-geral da corretora XTB, em declarações à Lusa, sublinha ainda que em janeiro, a inflação na zona euro voltou a registar um novo máximo relativo de 5,1% impulsionado pelos preços dos bens energéticos, levando a instituição presidida por Christine Lagarde a "alterar ligeiramente o discurso e admitir, inclusive, que poderiam ter de aumentar as taxas de juro ainda este ano".

"Isto teve um efeito em cadeia sobre os juros da dívida portuguesa e dos restantes países da zona euro, e não deverá ficar por aqui", realça, destacando que "o mercado vive de expectativas e, neste momento, a expectativa é de que a inflação vai continuar a pressionar o BCE".

Ao final do dia em Lisboa, os juros a 10 anos negociavam em 1,010%, depois de cerca das 13:45 em Lisboa, terem avançado para 1,029%, um máximo desde abril de 2020, contra 0,963% na sexta-feira.

Neste prazo, os juros terminaram em terreno negativo nas sessões de 08, 11 e 15 de janeiro de 2020 e atingiram o atual mínimo de sempre, de -0,059%, em 15 de dezembro de 2020.

Já os juros a cinco anos subiam para 0,324% e os juros a dois anos para 0,147%.

"Nesta primeira fase e apesar de toda a dívida soberana estar com taxas mais elevadas, os países da periferia são os que estão a ser mais afetados, e o spread versus a Alemanha aumentou significativamente, com a Itália e Grécia a ocuparem um lugar de destaque por serem os que estão a ser mais penalizados", realça Filipe Silva.

Para o diretor da Gestão de Ativos do Banco Carregosa "esta tendência de subida deverá estabilizar a prazo, até porque Lagarde já referiu que os ajustes deverão ser feitos gradualmente e em função da análise aos dados económicos que forem sendo divulgados, com enfoque especial na inflação".

Ricardo Evangelista ressalva o risco de que se a mudança de postura do BCE, "não for temperada com alguma prudência", possa "ter um impacto negativo no crescimento económico, tal como aconteceu em 2011, quando o BCE foi demasiado agressivo a subir taxas de juro, o que acabou por ter um efeito multiplicador sobre a crise da dívida soberana que na altura se instalou e acabou por forçar ao resgate de várias economias, incluindo a portuguesa".

"Por este motivo penso que o BCE terá especial cuidado a gerir a comunicação, para evitar reações extemporâneas nos mercados; se assim for, acredito que as expetativas dos investidores deverão acalmar, o que evitará a continuação da subida dos juros da dívida soberana para níveis que se poderiam tornar insustentáveis", acrescenta o diretor executivo da ActivTrades Europa.

Os juros das dívidas soberanas europeias começaram a subir mais significativamente depois de a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ter admitido em 03 de fevereiro uma subida das taxas de juro diretoras do banco central da zona euro já este ano, para combater o aumento da inflação.

Na sequência da reunião do Conselho de Governadores e de uma subida da inflação homóloga `flash` da zona euro para 5,1% em janeiro, o BCE admitiu na passada quinta-feira endurecer a política monetária este ano com subidas das taxas de juro.

Também na quinta-feira, o Banco de Inglaterra (BoE) subiu, pela segunda vez em dois meses, a taxa de juro diretora de 0,25% para 0,5%.