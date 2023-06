Anastacia é cabeça de cartaz da Expofacic em Cantanhede

"Vamos ter a Anastacia, no sábado [dia 05 agosto]. É um enorme nome da música internacional americana. A cantora vai integrar a Expofacic na sua `tour` europeia do 23.ºaniversário. Esperamos que seja um sucesso", disse hoje na conferência de imprensa de apresentação da feira o presidente da empresa municipal Inova, Idalécio Oliveira.

O evento, que conta com 500 expositores e 47 tasquinhas, ocupando uma área de cerca de 100 mil metros quadrados, no centro da cidade de Cantanhede, tem prevista a atuação de Diogo Piçarra (dia 27 de julho), Os quatro e Meia (dia 28 de julho), Vitor Kley e Lon3R Johny (dia 29 de julho) e Tony Carreira (no dia 30 de julho).

No dia seguinte, sobe ao palco principal Bárbara Bandeira e Ivandro (dia 31 julho), Nininho Vaz Maia e Álvaro de Luna (dia 01 de agosto), assim como Tributos Band Pink Floyd e Rui Veloso (dia 02 de agosto).

Papillon e Slow J (dia 03 de agosto), João Só e Calema (dia 04 de agosto) e Hybrid Theory e Anastacia (dia 05 de agosto), integram o cartaz dos dias seguintes.

No último dia, 06 de agosto, sobem ao palco os Xutos & Pontapés.

A Expofacic conta este ano com duas exposições, uma delas intitulada "Dinossauros Alive", numa tenda de 1.500 metros quadrados, e ainda um mercado dos produtores.

A 31.ª edição da feira vai incluir, no Pavilhão do Mercado, um mercado de produtores.

De "forma rotativa", os produtores vão trazer produtos tradicionais e regionais dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) da região de Coimbra.

"Esta é a forma que nós temos de aumentar a nossa participação e também divulgar a CIM neste grande evento que é a Expofacic", afirmou, na sua intervenção, o vice-presidente da CIM da Região de Coimbra Raul Almeida.

A iniciativa vai ser conjugada com algumas atividades de cada região, quer musicais, quer culturais.

"Cada ano que passa é cada vez mais apertada a margem de crescimento, mas aqui todos nos empenhamos até ao limite para explorar as possibilidades que permitam exceder o sucesso das edições anteriores [...] Na comissão organizadora da Expofacic ninguém adormece à sombra dos louros conquistados, pelo contrário, há uma incessante procura de novidades, de fatores que possam contribuir para uma ainda maior dinamização dos setores da feira", sublinhou a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

A feira, que conta cinco entradas, com oito palcos distribuídos pelo recinto, seis linhas de autocarros com percursos diários, carrosséis e insufláveis, teve um investimento de 1,8 milhões de euros.

Os bilhetes diários custam 4,50 euros

No dia de atuação da cantora Anastácia, a entrada tem um custo de 15 euros.

Em compra antecipada de bilhete, o valor são quatro euros, em vez de 4,50 euros.